«تليجرام» تُطلق تحديثها الجديد وتضيف ميزة تسجيل المحادثات.. تعرّف على المزايا

في ظل التحديثات الأخيرة لتطبيق تليجرام قد تم إضافة مجموعة من التحديثات المهمة الخاصة بالمحادثات الصوتية؛ حيث أعلنت منصة تليجرام عن قيامها بتحديث للمكالمات الصوتية في التطبيق من خلال إدخال بعض التعديلات الهامة على المحادثة وارفاقها بمميزات جديدة تجعل التطبيق أكثر متعة وتواصل.

التحديثات الجديدة في تطبيق تليجرام

واختلفت التحديثات التي أعلن عنها التطبيق في الفترة الأخيرة حيث جاء في مقدمة التحديثات التي ذكرها التطبيق إدخال ميزة إمكانية إجراء محادثات صوتية للقنوات، وإمكانية دخول عدد كبير من المشاركين داخل المحادثة الصوتية من خلال الضغط على الأيقونة وبسهولة كما وضع التطبيق مجموعة من الأدوات والخيارات المتاحة للمشرفين لسهولة التحكم في المحادثة الصوتية، وإزالة أعضاء أو تحديد أقصى عدد من المشاركين ولذلك التحديث الأخير يأتي في مصلحة أصحاب القنوات والمشرفين على منصة التليجرام.

تحديث تليجرام الجديد لتسجيل المحادثات

كما أعلنت منصة تليجرام أنه تم إضافة التحديث الخاص بإمكانية إجراء محادثات صوتية بسهولة على القنوات ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى وإن وصل عدد المشاركين في المحادثة أكثر من مليون شخص حيث لا توجد أية قيود بشأن تحديد الأعداد المناسبة للمشتركين في المحادثة وبذلك تصبح منصة تليجرام أكبر منصة لإجراء المحادثات الصوتية في القرن ال 21، كما يمكن لمشرفي القنوات الان اجراء المحادثات الصوتية بسهولة فقط من خلال الضغط على أيقونة الثلاث نقاط ومن ثم الضغط على بدء محادثة صوتية واستضافة أكبر عدد من المشاركين، تأتي الميزة الثانية للتطبيق في إمكانية تسجيل المحادثة الصوتية فقط من خلال الضغط على أيقونة تسجيل المحادثة الصوتية وسوف تحفظ مباشرة في الصندوق الخاص بالرسائل المحفوظة وعند البدء في التسجيل سوف يتم إرسال تنبيهات للمشاركين في المحادثة أن المحادثة يتم تسجيلها من خلال ظهور ضوء أحمر أعلى المحادثة.