وزارة التعليم تواصل استقبال المقترحات حول موعد الدراسة في رمضان

تلقت وزارة التعليم السعودية في الفترة الأخيرة عدد كبير من الإقتراحات والردود من أولياء الأمور بشأن إتمام الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني؛ حيث شغلت المواعيد أولويات الكثير من المواطنين وخاصة في ظل استكمال الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان الكريم، ودعت وزارة التعليم السعودية إلى تقديم الإقتراحات من أولياء الأمور عن المواعيد المناسبة وتقديم الشكاوي والطلبات من خلال موقع نور الالكتروني حيث شهد الموقع توافد عدد كبير من أولياء الأمور لاختيار مواعيد مناسبة وعرضها على الوزارة للنظر بها وتحديد القرار النهائي.

مقترحات وزارة التعليم حول موعد الدراسة

اهتمت وزارة التعليم باقتراحات أولياء الأمور بشأن مواعيد الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المقبل وقامت بمنح أولياء الأمور بحرية اختيار المواعيد المناسبة من خلال إطلاق استطلاع رأي عبر موقع نور لتحديد المواعيد الأفضل بالنسبة للمراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية والمتوسطة والثانوية خلال شهر رمضان المقبل، كما حرصت الوزارة على دعوة جميع المواطنين من تقديم آرائهم حول المواعيد الأفضل من خلال الدخول على موقع نور وتسجيل الرأي الشخصي الخاص بولي الأمر.

خيارات الدراسة في شهر رمضان

حرصت وزارة التعليم على وضع مجموعة من الخيارات المتاحة بالنسبة للمواعيد وبداية اليوم الدراسي حيث وضعت 8 خيارات، ويأتي الخيار الأول إلى بدء اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية من الساعة الخامسة والنصف صباحا وينتهي في الساعة الثامنة والنصف صباحا لمدة ثلاث ساعات وتأتي المرحلة المتوسطة والثانوية حيث يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 12.30 ظهرا، ويستمر لمدة أربع ساعات بينما جاء الخيار الثاني؛ حيث يبدأ اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية من الساعة 12.30 ظهرا ويستمر لمدة ثلاث ساعات بينما تأتي المرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.