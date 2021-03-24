فتح باب التقديم للمنح الدراسية للجامعات السودانية admission.gov.sd الحد الأدنى للتقديم والشروط

التقديم للمنح الدراسية للجامعات السودانية، هو حديث الساعة للطلاب السودانيين الذين لم يحصلوا على النسب المطلوبة للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، بسبب ارتفاع نسب القبول للجامعات السودانية هذا العام عن الأعوام السابقة، مما جعل الطلاب يبحثون عن التقديم الخاص للجامعات السودانية، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقديم وتوثيق الشهادات عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام 2020/2021، بداية من أمس الثلاثاء 2021/03/23 حتى الأربعاء القادم، وفق شروط حددتها الإدارة يجب أن تتوفر في الطالب الراغب في التقديم، وحددت الإدارة الحدود الدنيا للتقديم في كليات القمة كالطب وطب الأسنان والصيدلة وهو ما سنقدمه لكم في داخل المقال.

رابط الإدارة العامة للقبول وتقديم وتوثيق الشهادات admission.gov.sd

رابط التقديم للمنح الدراسية للجامعات السودانية 2021موعد فتح وغلق باب التقديم في المنح الدراسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بداية التقديم للمنح على موقع الإدارة العامة للقبول وتقديم وتوثيق الشهادات الثلاثاء 2021/03/23 ويغلق الموقع يوم الأربعاء الموافق 2021/03/31 ولن يفتح الموقع للتسجيل بعد هذا الموعد ودعت الطلاب الراغبين في التسجيل بسرعة التسجيل خلال هذه الفترة.

رسوم التقديم للمنح الدراسية

حددت الإدارة العامة للقبول مبلغ 100 جنيه سوداني رسم تقديم.

كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات الطبية والأشعة النسبة المئوية للتقديم 85% كلية العلاج الطبيعي والتخدير والعلوم الصحية والتريض النسبة المئوية للتقديم 75% الكليات والبرامج الهندسية النسبة المئوية للتقديم 70% كلية العلوم الأساسية النسبة المئوية للتقديم 70% الكليات والبرامج النظرية النسبة المئوية للتقديم 65% الشروط العامة في التقديم للمنح الدراسية يجب أن يكون الطالب حاصل على الشهادة السودانية هذا العام. يجب أستيفاء الشروط الخاصة بالقبول للبكالوريوس وفقاً للائحه. يجب أن يكون الطالب سوداني الجنسية. الطالب المرشح للمنحة الدراسية يفقد مكانه في أي كلية مرشح لها. لا يمكن التحويل بعد القبول في المنحة وفي حالة الإعادة يحق للمؤسسة إلغاء المنحة. يجب أن تكون جميع البيانات صحيحة وفي حالة وجود خطأ في البيانات يحق للإدارة إلغاء المنحة. الشروط العامة في التقديم للمنح الدراسية

الحدود الدنيا للتقديم للمنح الدراسية