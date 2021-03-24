“تحديث” وزارة التعليم العالي رابط التقديم الخاص للجامعات السودانية 2021 وتحدد مدة التسجيل للمنح الدراسية

رابط التقديم الخاص للجامعات السودانية 2021، من أكثر المواضيع التي يتحدث فيها الطلاب في السودان الراغبين في الالتحاق بالجامعات السودانية، بعد أن تم إعلان نسب القبول هذا العام وأتاحت الوزارة للطلاب التقديم للمنح الدراسية للجامعات، بعد أن جاءت النسب مرتفعة مقارنتا بنسب القبول العام الماضي، بسبب ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة للعام 2020، وبالتالي ارتفعت نسب القبول لذا فالقبول الخاص قد يكون طوق النجاة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات، خاصة أنه يقل بنسبة 10% عن التقديم العادي مما يعطى فرصة أكبر للطلاب للالتحاق بالكليات الراغبين فيها.

فتح التسجيل للمنح الدراسية في الجامعات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات، عن فتح باب التقديم في المنح الدراسية للطلاب السودانيين وحددت الشروط العامة للتقديم والموعد المحدد للتسجيل في المنح الدراسية، ورسم التسجيل والحدود الدنيا للتسجيل في الكليات عبر رابط admission.gov.sd، لمنح الطلاب فرصة الالتحاق بالكليات الراغبين فيها، ولم يتمكنوا من الدخول إليها بسبب مجموعهم في الشهادة السودانية.

طريقة الدفع الإلكتروني للتسجيل في الجامعات السودانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية عدة طرق إلكترونية للدفع عند التسجيل في الجامعات السودانية منها.

الدفع الإلكتروني عبر منافذ البنوك. الدفع الإلكتروني عبر موقع التقديم. الدفع الإلكتروني عبر الرسائل النصية والموبايل المصرفي. الدفع الإلكتروني عبر ماكينات تحصيل الأموال أو الكوبونات كل هذه وسائل متاحة أمام الطلاب.

رابط التقديم الخاص للجامعات السودانية 2021

يمكن لجميع الطلاب الراغبين في التقديم على النفقة الخاصة الدخول على رابط دليل القبول وتسجيل رقم استمارة الرغبات التي قام بملئها والتقديم وفق المواعيد المحددة للتقديم وهي كما يلي.

موعد التقديم الخاص في الجامعات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد التقديم والتسجيل في الجامعات السودانية يبدأ من يوم 8 مارس 2021 حتى يوم 18 من نفس الشهر ولكن الوزارة قررت مد الفترة حتى يوم 25 مارس 2021 لإعطاء الطلاب مزيد من الوقت في التقديم

قيام الجامعة بتحديد نسبة 50% من كل كلية للتقديم الخاص للطلاب. عدم وجود أي منح دراسية للطلاب السودانيين. عدم وجود أي تقليل للرسوم المقررة للطلاب المقبولين. نسبة القبول الخاص بالجامعات السودانية لا تقل عن 10% في عام 2021.

الدخول على رابط موقع دليل القبول daleel.admission.gov.sd.

تسجيل رقم الاستمارة الخاصة بتسجيل الرغبات التي قام الطالب بملئها.

الضغط على زر استعلام عن النتيجة سوف تظهر كافة التفاصيل.

شروط التقديم الخاص في الجامعات السودانيةطريقة الاستعلام عن نتيجة التقديمرسوم التسجيل الخاص للجامعات السودانية 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسوم الخاصة بالتقديم الخاص وجاءت كما يلي.

50$ أمريكي من الخارج للطلاب الغير سودانيين.

300 جنيه سوداني للطلاب السودانيين وأبناء العاملين في السودان.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

حالة من الضيق الشديد تجتاح الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح مرتفعة لعدم تمكنهم من الالتحاق بكليات القمة مثل العام الماضي، بسبب أرتفاع النسب العامة للنجاح في الشهادة الثانوية هذا العام وأصبح التقديم الخاص هو السبيل الوحيد أمامهم لدخول الكليات التي يرغبون، بها نظراً لأنها تقبل بنسب أقل من التقديم العادي بنسبة 10% ولكن العائق هو الإمكانيات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.