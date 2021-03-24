قفزات كورونا فى البرازيل .. 3.251 وفاة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية 82 ألفًا و493 إصابة جديدة بـ وباء "كوفيد 19"، فى الساعات الـ 24 الأخيرة.
وارتفع إجمالى الوفيات فى البرازيل جراء الإصابة بـ الفيروس التاجى، إلى 298 ألفًا 676، كما أصيب 12 مليونا و130 ألفًا و19 شخصًا بالوباء منذ بداية الجائحة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية على مستوى العالم، من حيث الوفيات جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة، كما تعد ثالث بلد يسجل إصابات كبيرة بـ كورونا بعد أمريكا والهند.
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