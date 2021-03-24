جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلنت شرطة العاصمة لندن، فى بيان لها، التحفظ على الرجل البالغ من العمر 53 عاما، للاشتباه فى ارتكابه عملا إرهابيا أو التحضير له أو التحريض عليه.
وأضافت: "لا يزال رجال الشرطة المتخصصون يقومون بالمزيد من التفتيش فى المبنى "حيث قبض عليه"، كما تم فرض طوق أمنى حول المكان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تورط فى أعمال إرهابية .. سقوط مشتبه به فى قبضة الشرطة البريطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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