تورط فى أعمال إرهابية .. سقوط مشتبه به فى قبضة الشرطة البريطانية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلنت شرطة العاصمة لندن، فى بيان لها، التحفظ على الرجل البالغ من العمر 53 عاما، للاشتباه فى ارتكابه عملا إرهابيا أو التحضير له أو التحريض عليه.

وأضافت: "لا يزال رجال الشرطة المتخصصون يقومون بالمزيد من التفتيش فى المبنى "حيث قبض عليه"، كما تم فرض طوق أمنى حول المكان".