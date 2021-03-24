شركة أدوية برازيلية : الموافقة على لقاح كورونا الروسى خلال أيام

ووفقًا لوكالة "رويترز"، صرح المدير التنفيذى للشركة، فرناندو ماركيس، بأن الهيئة الإدارية فى مجال الصحة والأدوية، لا زالت بحاجة إلى بعض الإفادت من موسكو حول تجارب المرحلة الثالثة للقاح، متوقعًا وصولها بعد يومين أو ثلاثة.
وأضاف ماركيس أن شركته تأمل ببدء إنتاج اللقاح فى منشأتها بمينة برازيليا فى أبريل المقبل.
يشار إلى أن البرازيل شهدت قفزة هائلة فى حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا بالبلاد، حيث سجلت 3251 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما رصدت وزارة الصحة 82 ألفًا و493 إصابة جديدة بـ وباء "كوفيد 19".
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