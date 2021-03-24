كان معروفا سابقا لمكتب الـ FBI.. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم كولورادو

جدة - نرمين السيد - كما تبين بأنه كان على صلة بشخص آخر يخضع للتحقيق من قبل المكتب، بينما سيمثل منفذ الهجوم أمام المحكمة الخميس المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء، أن شابا فى الـ 21 من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار فى متجر للبقالة بولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.
ويعد هذا الحادث ثانى إطلاق نار جماعى يهز الولايات المتحدة خلال أسبوع ويسفر عن سقوط قتلى، حيث سبق أن قتل قبل 6 أيام 8 أشخاص بينهم 6 نساء من أصل آسيوى فى 3 صالات تدليك بمدينة أتلانتا ومحيطها بولاية جورجيا، وتم توجيه الاتهام بتنفيذ الهجوم إلى شاب يبلغ من العمر 21 عاما.
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