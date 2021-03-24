زلزال قوى يضرب الصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصينية، وقوع زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر بمنطقة "شينجيانج" الويجورية ذاتية الحكم شمال غربى البلاد، دون ورود أنباء فورية حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.





وقال المركز الصينى لشبكات الزلازل، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه رصد مركز الزلزال الساعة 5:14 من صباح اليوم بتوقيت بكين، على عمق عشرة كيلومترات فى محافظة "بايتشنج" بمنطقة "شينجيانج". وأرسلت مديرية الإطفاء بالمنطقة ثلاث سيارات إطفاء و12 من رجال الإنقاذ إلى مركز الزلزال، فيما ظلت شبكة الطاقة الكهربائية تعمل بشكل طبيعى. وأطلقت هيئة السكك الحديدية فى منطقة شينجيانج استجابة طارئة للزلزال، وأمرت جميع قطارات الركاب التى تعمل فى المنطقة الحساسة للزلازل بوقف العمل فورا، بينما تم إرسال موظفى الصيانة للتحقق من إشارات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإمدادات الطاقة، فضلا عن تفتيش خطوط السكك الحديدية والجسور والأنفاق والمرافق.

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