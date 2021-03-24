واشنطن: أنشطة كوريا الشمالية العسكرية طبيعية.. ومستعدون للحوار

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولان كبيران فى إدارة بايدن، إن التجربة شملت أنظمة أسلحة ليست داخل النطاق الذى يغطيه حظر مجلس الأمن الدولي. وذكرت قيادة الأركان المشتركة فى كوريا الجنوبية، أن صاروخين كروز انطلقا قبالة بلدة أونتشون على الساحل الغربى لكوريا الشمالية صباح الأحد. وترصد قيادة الأركان المشتركة تجارب كوريا الشمالية على الأسلحة المتطورة مثل القنابل النووية والصواريخ الباليستية وتتابعها وقت إجرائها تقريبا، ولكن هذا لا يشمل بعض تجارب الأسلحة الأقل درجة أو الأقصر مدى. وهذه أول تجربة أسلحة كورية شمالية يُعرف بحدوثها منذ تولى بايدن الرئاسة فى يناير.

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