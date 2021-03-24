جدة - نرمين السيد - وكان روحانى قد أكد فى وقت سابق، إن الظروف باتت مناسبة لعودة جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق النووى، داعيا الولايات المتحدة لرفع العقوبات.
وقال: عودة أمريكا للاتفاق النووى تعنى التزامنا الكامل بالاتفاق، مشيراً إلى أننا "نتبع سياسة خطوة مقابل خطوة ورفع جميع العقوبات سيقابل بالتراجع عن جميع خطواتنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روحانى: سنعود للاتفاق النووى إذا أوفت كل الدول بتعهداتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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