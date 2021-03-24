روحانى: سنعود للاتفاق النووى إذا أوفت كل الدول بتعهداتها

جدة - نرمين السيد - وكان روحانى قد أكد فى وقت سابق، إن الظروف باتت مناسبة لعودة جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق النووى، داعيا الولايات المتحدة لرفع العقوبات.

وقال: عودة أمريكا للاتفاق النووى تعنى التزامنا الكامل بالاتفاق، مشيراً إلى أننا "نتبع سياسة خطوة مقابل خطوة ورفع جميع العقوبات سيقابل بالتراجع عن جميع خطواتنا".