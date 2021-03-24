المجلس العسكري في ميانمار يطلق سراح مئات المتظاهرين

أعلن تلفزيون ميانمار الحكومي، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 628 متظاهرا من المناهضين للانقلاب العسكري في البلاد، الذي وقع في مطلع الشهر الماضي.
ورأى شهود عيان خارج سجن إنسين في يانغون، اليوم الأربعاء، حافلات مليئة بالشباب الذين بدت عليهم السعادة ويرفعون شارة التحدي بثلاثة أصابع التي تبنتها حركة الاحتجاج.
والسجناء هم مئات الطلاب الذين اعتقلوا في أوائل مارس، في أثناء تظاهرهم ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة.
ففي 1 فبراير الماضي أطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات الأخيرة في البلاد.
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