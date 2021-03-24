رابط التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 القبول الخاص والمنح الأهلية والخاصة

التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلاب أخر أخبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث نوفر لكم رابط موقع التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 ، التقديم للقبول الخاص بالجامعات الحكومية و أبناء العاملين والطلاب الوافدين فيما سنتعرف سوياً على دليل القبول للجامعات السودانية 2021 ، بالإضافة أننا سنوفر أدناه رابط موقع التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 ، التي أوضحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى موعد التقديم للقبول الخاص بالجامعات السودانية 2021 الحكومية و أبناء العاملين والطلاب الوافدين.

تحديث جديد: هناك الكثير من الطلبة والطالبات يراسلنا عبر تعليقات الصفحة يود الاستفسار عن موعد انتهاء التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 للقبول الخاص بالجامعات الحكومية والتقديم على النفقة الخاصة بالإضافة إلى دليل قبول الجامعات الخاصة السودانية ، وفي ذات الصدد فقد أكدت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أنه يتم استمرار إجراءات التقديم للقبول الخاص بالجامعات الحكومية و قبول أبناء العاملين و الطلاب الوافدين حتى يوم الخميس الموافق 18/مارس/2021م

التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021

التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 ، أعلنت وزارة التعليم العالي موعد بدء التقديم للجامعات السودانية للقبول الخاص بالجامعات الحكومية و أبناء العاملين والطلاب الوافدين اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 7/مارس/2021م ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 18/مارس/2021م، و إجراءات التخلي عن القبول الاستقالة من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9/مارس/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/مارس/2021م.

وفي نفس السياق أوضحت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عبر موقعها عن موعد بدء تلقي واستقبال طلبات التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 الحكومية والأهلية، والتي بدأت يوم الخميس المنتهي الموافق 4-2-2021 وقالت الوزارة أن عمليات التقديم للجامعات السودانية 2021 تستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 13-2-2021 ، على أن يتم دفع كافة الرسوم المقررة.

شروط القبـول الخـاص بالجامعـات الحكومية

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن شروط القبول الخاص بالجامعات السودانية 2021 ، كما أوضحت دليل القبول على النفقة الخاصة والذي سيتم الكشف عنه خلال الساعات القليلة القادمة، وإليكم شروط القبول الخاص للجامعات السودانية 2021:

تقبل أعداد إضافية فوق العدد المخطط للدراسة على نظام النفقة الخاصة شريطة أن تكون المقاعد المخصصة لكل كلية 50% من العدد المخطط للقبول العام للكلية أو التخصص المعني بمعنى أن المقاعد المخصصة للقبول الخاص بالجامعات الحكومية يجب أن لا تتجاوز 50% من عدد المقاعد المخصصة للقبول العام بالكلية أو التخصص المعني.

لا تقل النسبة المئوية عن 10% كحد أدنى من نسبة القبول العام للكلية أو التخصص المعني بمعنى آخر إذا كانت نسبة القبول العام لتخصص ما 92% مثلاً فيجب أن لا تقل نسبة القبول الخاص لهذا التخصص عن 82% كحد أدنى علماً بأن نسبة القبول الخاص لأي تخصص و خصوصاً المجالات الطبية يمكن أن لا تقل عن 2% أو 3% من نسبة القبول العام لأن نسبة القبول الفعلية لأي تخصص سواءً كان بنظام القبول العام أو الخاص تعتمد فقط على نسبة وعدد الطلاب المقدمين و تنافسهم على المقاعد المتاحة لهذا التخصص كما ذكرنا سابقاً.

تحدد كل مؤسسة الرسوم الدراسية للقبول على نظام النفقة الخاصة بكلياتها المختلفة.

لا يجوز لأي مؤسسة تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين على النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.

لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية حكومية أن تقدم منحاً للطلاب السودانيين.

يقبل الطالب السوداني الحاصل على شهادة الحفظة من جامعة القرآن الكريم أو العلوم الإسلامية على النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.

مراعاة ما جاء في البنود أعلاه تطبق كافة اللوائح والأسس والضوابط المعمول بها في القبول العام في منافسة النفقة الخاصة.

موقع التقديم للجامعات السودانية 2021 القبول الخاص

من خلال الدخول على رابط الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل فيما يخص عملية التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 القبول الخاص، كما يُمكنكم الإطلاع على دليل نسب القبول في الجامعات السودانية 2021 من خلال موقع دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي، والتي من ضمنها مؤسسات التعليم العالي الأهلية- المواد المؤهلة للترشيح للقبول مهم، دليل المنافسة للقبول للعام، أسماء الكليات للمؤسسات الحكومية ورموزها للمنافسة العامة، أسماء الكليات للمؤسسات الأهلية ورموزها للمنافسة العامة، المصاريف الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الأهلي، دليل الرموز للولايات الأفل نمواً، وغيرها.

وكما تعودنا معكم أنه بعد انتهاء فترة التقديم للجامعات السودانية 2021 القبول الخاص بالجامعات الحكومية و أبناء العاملين والطلاب الوافدين، سنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي السودانية وما سيتم الكشف عنه بخصوص نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 للقبول الخاص بالجامعات الحكومية وأبناء العاملين والطلاب الوافدين ونتيجة القبول للجامعات السودانية على النفقة الخاصة 2021، وذلك من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم عبر موقعنا.

التقديم للجامعات السودانية 2021

تحديث: يوجد العديد من المواقع الإلكترونية يتداول نسخة غير صحيحة تخص دليل قبول الجامعات القبول للجامعات السودانية ، دليل القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 ، لذلك نود أننوه على الجميع أن دليل القبول للجامعات السودانية الحكومية الرسمي موجود بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول فقط، كما نود أن ننوه عليكم أن فترة التقديم للجامعات السودانية 2021 بدأ من يوم الأحد الموافق 7/مارس وتنتهي يوم الخميس الموافق 18/مارس، وليس لمدة ثلاثة أيام فقط.

تحديث: تنويه….، هناك الكثير من الطلبة والطالبات الراغبين في إتمام عملية التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 التقديم الخاص للجامعات الحكومية والنفقة الخاصة وأبناء العاملين والوافدين يعتقدون أن التقديم للجامعات السودانية يتم من داخل الجامعة يعني قبول الطالب بالجامعة ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح ووجب علينا أن نوضح لكم ما هو صحيح بخصوص هذا الشأن.

القبول بالجامعات السودانية الخاصة الحكومية والأهلية هو من اختصاص الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس للجامعة أي حق في قبول الطالب أو استثناءه من أي شرط من شروط القبول الموضحة باللائحة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي المسؤولة عن كل الجامعات الحكومية والأهلية من غير المعقول أن تتخطى الجامعة اللوائح والشروط الصادرة من الوزارة، بالإضافة إلى أن التقديم للجامعات السودانية 2021 يتم فقط من خلال الدخول عبر موقع التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021، كما أوضحت الوزارة أنها لا تعترف أبداً بعملية التقديم من داخل الجامعة وعلى الطالب تحمل المسؤولية الكاملة كاملة عن أي إجراء لا يتم عبر الموقع الرسمي للتقديم وعن أي أرقام جامعية صادرة من أي جهة غير الجهة الرسمية و هي الإدارة العامة للقبول.

تمديد التقديم للقبول الخاص للجامعات السودانية 2021

من خلال متابعة مستمرة لأهم وأخر أخبار وزارة التعليم العالي ، فقد أكدت الوزارة في بيان لها أنه تم مد فترة التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 ، التقديم للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين والوافدين إلى 25 مارس 2021م، بدلاً من الموعد الذي كان مقرر ونص على فترة التقديم للجامعات السودانية الخاص 2021 إلى يوم الثامن عشر من مارس الجاري، ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التعليم العالي إتاحة الفرصة أمام جميع الطلبة والطالبات الراغبين في إتمام عملية التقديم الإلكتروني الخاص للجامعات السودانية.

التقديم للجامعات السودانية 2021 منح مؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية انطلاق التقديم للجامعات السودانية لمنح مؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة اليوم الأربعاء 24-3-2021 ، وتستمر عمليات التقديم للجامعات السودانية 2021 منح مؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 31 مارس 2021 التقديم متاح الآن لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمختبرات والأشعة والتي نسبتها نسبتها في المنح 85% بينما العلاج الطبيعي والتخدير والعلوم الصحية والتمريض وغيرها بنسبة 75% فيما تقبل الكليات والبرامج الهندسية من نسبة 70% وكليات العلوم الأساسية أيضا 70% والكليات والبرامج النظرية 65%, التقديم للمنح سيكون عبر موقع التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات.