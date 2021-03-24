دوت الخليج :- نعت نقابة الأطباء الأردنية الطبيبة الشابة دعاء خالد أبو جامع والتي التحقت بقافلة شهداء العمل والواجب صباح اليوم الأحد. وتقدمت نقابة الأطباء من عائلة أبو جامع بأصدق مشاعر التعزية والمواساة سائلة الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ولهم من بعدها حسن العزاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة طبيبة شابة متأثرة بإصابتها بكورونا في الاردن .. صورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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