الإمارات تنكس الأعلام وتعلن الحداد 3 أيام على الشيخ حمدان بن راشد

جدة - نرمين السيد - أعلن ديوان حاكم دبى، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الدوائر والمؤسسات بالإمارة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس، حدادا على وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير مالية الإمارات.





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