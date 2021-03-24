بعد دعمها مبادرة السعودية.. الحكومة اليمنية تسمح بدخول سفن نفط إلى الحديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية فى تغريدة على حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء، إنه "رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمنى من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنسانى الحالي".

كما أوضحت أن الحكومة استوردت خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، بينما منعت ميليشيات الحوثى وصولها إلى المواطنين فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعاملت مع كميات مهربة ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى.