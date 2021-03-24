الصين: المبادرة السعودية تعكس جدية الرياض لحل الأزمة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة الخارجية الصينية، بالمبادرة السياسية الخاصة بالقضية اليمنية التى أعلنتها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تقديرها للإجراءات السعودية الفعالة لتخفيف حدة الأوضاع فى اليمن.





وقال وزير الخارجية الصينى، فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية: ندعم المبادرة السعودية فهى تعكس جدية الرياض لحل الأزمة فى اليمن، كما ندعو لتطبيق تلك المبادرة فى أسرع وقت.

وفيما يخص وباء كورونا، أكد وزير الخارجية، أن هناك تعاون كبير مع السعودية خلال جائحة كورونا، مضيفا سنتعاون مع دول الشرق الأوسط فى مجال اللقاحات.

وتابع المسؤول الصينى، بأنه يجب العمل على منظومة أمنية مشتركة مع الدول العربية، داعيا للاحترام المتبادل بين دول الشرق الأوسط، ومؤكدا دعم جهود دول الشرق الأوسط فى ملفى سوريا واليمن.