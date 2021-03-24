رابط التسجيل منصة سلفه ومعرفه شروط التمويلات الشخصية

رابط التسجيل منصة سلفه بدا مواطنين المملكة العربية السعودية بالتساؤل حول كيفيه التسجيل بمنصة سلفه والاستمتاع بالتمويلات المقدمة لديهم حيث يمكن للمواطنين اقتراض القروض من منصة سلفه وذلك لما يتعرض له المواطنين من أزمات ماليه في حياتهم الشخصية ولسد ديونهم أو سد احتياجاتهم، فتعمل منصة سلفه علي توفير القروض المتوسطة والصغيرة لفئات ألمحدودي والمعمودي الدخل، فيمك للمواطن بالرابط الحصول علي تمويل شخصي دون تحويل الراتب من منصة سلفه.

منصة سلفه

منصة سلفه من اهم المنصات الموجودة بالمملكة العربية السعودية التي تعمل علي التمويلات الشخصية للمواطنين ألمحدودي وللمعدومي الدخل وذلك علي فترات سداد يحددها العميل علي حسب رغبته في السداد، حيث عملت علي خدمه التسجيل في المنصة من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بها وذلك أيضا يمكن للمواطن لاطلاع علي التمويلات والخدمات من خلال منصة سلفه والتقديم علي التمويل الذي يريده المواطن وأيضا عملت علي التمويلات دون الكفيل وأيضا دون تحويل الراتب الخاص للمواطن لضمان عمليه السداد، ولكنها عملت علي هذا النحو لتقديم افضل التمويلات والخدمات للمواطنين.

شروط تمويلات منصة سلفه

كما أن هذا التمويل في منصة سلفة مرخص من مؤسسة النقد العربي في المملكة، كما تمنح المنصة القروض بما يناسب احتياجات وطلبات المواطنين باختلاف فئاتهم ويتم الحصول على التمويل فورا في اسرع وقت مما جعل منصة سلفة تلقى اهتمام من المواطنين في السعودية بالتقديم على التمويل الشخصي وفقا للشروط وجب توافرها في العميل المتقدم على القرض وهذه الشروط سوف نشرحها لكم تباعا في السطور التالية.

وعملت منصة سلفه علي منح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين السعوديين الجنسية وذلك بدون كفيل أو التمويلات الأخري دون تحويل الراتب، فمن ضمن الشروط التي أعلنت عنها منصة سلفه وواجب توافرها في العديد من التمويلات التي تتم من خلالها وهي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.

أن يكون عمر المواطن 18 عام فاكثر.

أن يكون الراتب 3000 ريال سعودي كحد ادني.

مفردات مرتب من الراتب للتأكد منه.

أن يكون قد مر علي المواطن 6 شهور في عمله ومتواجد فيه.

يمكن لأي شخص بالمملكة السعودية التسجيل في منصة سلفه بعد توافر الشروط فيه، فيمكن من خلال التسجيل الحصول علي القروض الصغيرة تبدأ من 1000 إلي 5000 ريال سعودي ومتابعه فترات السداد للمواطن من خلالها، لذلك يمكن تسجيل حساب علي منصة سلفه عن طريق الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص منصة سلفه.

الضغط علي تسجيل دخول وبعدها إنشاء حساب جديد.

كتابه البيانات ألمطلوبة في صفحه التحميل.

الضغط علي اقر بالمعلومات المدخلة وبعدها الضغط علي أوافق الشروط والأحكام.

وأخيرا الضغط علي استكمال التسجيل

وبعدها سوف يتم أنشاء حساب للمواطن علي منصة سلفه الإلكترونية ويمكنه فتحه والتمتع بالخدمات والاستعلام عن القروض الممنوحة من المنصة، كما يمكنك التمتع بالخدمات المالية الإلكترونية بإنشاء محفظه ماليه إلكترونية ومتابعه الأرصدة لديه من خلالها.