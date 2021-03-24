رابط حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت بالرقم المدني moci.shop. kw مستلزمات شهر رمضان المبارك

مع إستمرار فرض حظر التجول في الكويت بعد الدخول في الموجة الثانية من إنتشار فيروس كورونا، يبحث المواطنين والوافدين عن رابط حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت للتمكن من شراء كل ما يخص المنزل من أدوات منزلية وماكولات وغيرها من المستلزمات خاصة مع إقتراب شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن، ونقدم لحضراتكم رابط مباشر لحجز موعد للتسوق واستخراج باركود للتمكن من الخروج من المنزل والتسوق وقت الحظر دون التعرض للمسألة نتيجة الخروج من المنزل في وقت ممنوع فية التجوال واليكم الشروط وخطوات حجز باركود.

رابط حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت شهر رمضان المبارك

يتم السماح للمواطنين أو الوافدين بالخروج أثناء فترة حظر التجول والتي تبدأ يوميا من الساعة الخامسة عصرا وتستمر الي الخامسة فجرا بشرط الحصول علي باركود من موقع وزارة التجارة والصناعة، والذي يفيد بأن المواطن قام باتخاذ تصريح رسمي للخروج بعد قيامة حجز موعد جمعية تعاونية عبر رابط الموقع الرسمي الذي قامت وزارة التجارة والصناعة بتخصيصة لهذة الخدمة بالتحديد للمواطنين، ويتم تفعيل رابط الموقع بصورة مستمرة لتيسير عملية حجز الموعد بسهولة وخطوات واضحة، واليكم خطوات التسجيل.

خطوات حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت شهر رمضان

يتم إتاحة حيز للمواطنين الخروج للتسوق في أثناء الحظر بإتباع عدد معين من الشروط ومنها

إتباع كافة الاجرأت الاحترازية بطريقة مشددة والاهتمام بنظافة وتعقيم الأيدي بأستمرار.

شراء كل المستلزمات في وقت اقصاة ساعتين.

الخروج من المنزل بدون مرافق لمنع تزايد الإعداد.

ويتم حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت من موقع وزارة التجارة والصناعة بإتباع الخطوات التي نعرضها الآن