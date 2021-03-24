قروض بالتقسيط للمتقاعدين من غير البنوك بدون رسوم إدارية وبدون كفيل

قروض بالتقسيط للمتقاعدين من غير البنوك، حيث تعد قروض الأفراد المتقاعدين والمواطنين المقبلين علي سن المعاش من أهم أنواع القروض الشخصية التي يبحث عنها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من الأفراد عن طريقة الحصول علي قرض تقاعدي بدون رسوم إدارية وهو ما توفره شركة اليسر للتمويل المالي، حيث تم منح قروض للمتقاعدين في السعودية من اليسر بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال مزايا تمويلية تخص المتقاعدين، وتتميز شركة اليسر بتقديم قروض مالية للمتقاعدين وقروض سيارات وقروض لشراء سلع استهلاكية ومنزلية ويتم ذلك بدون وقت طويل، وتعمل المؤسسة على توفير مقدار مناسب من السيولة النقدية التي تناسب كل فرد لتصل قيمة التمويلات إلى مبلغ 200 ألف ريال سعودي، يختار من بينها كل فرد المبلغ الذي يناسبه، وسوف نوضح لمتابعينا طريقة الحصول علي قروض بالتقسيط للمتقاعدين من غير البنوك من شركة اليسر للتمويل المالي السريع.

قروض بالتقسيط للمتقاعدين من غير البنوك من شركة اليسر

تتوافر العديد من المزايا الخاصة بتمويلات المتقاعدين من شركة اليسر، وفي حالة الحصول علي قرض تقاعدي تتوافر المزايا التالية:

يتم الحصول علي قرض تقاعدي بدون تحصيل رسوم إدارية.

تحويل مبلغ القرض سريعاً وبدون موافقة الكفيل.

الحصول علي مبالغ تمويلية بدون كلفة أجل.

توفير قروض مالية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

عدم سداد قيمة الأقساط المتبقية في حالة تعرض العميل للوفاة داخل المملكة العربية السعودية.

تسهيلات كبيرة للإجراءات التكميلية لإنهاء تحويل مبلغ التمويل إلى حساب العميل.

توافر مركز اتصال خاص للتواصل والاستفسار، عن كل ما يتعلق بالتمويل الشخصي سواء تمويل الأفراد أو تمويل المنشآت والشركات.

يجب ألا يقل راتب المتقاعد عن 4000 ريال للتمويل الإيجاري أو للتمويل الاستهلاكي.

يجب ألا يقل راتب المتقاعد من 6000 ريال للتمويلات المالية والمرابحة.

ألا يتعدى عمر المتقاعد الراغب في التمويل عن 70 عام.

توافر هوية وطنية للعميل سارية المفعول.

شروط قروض المتقاعدين من شركة اليسر للتمويلطريقة تقديم العملاء للحصول علي قروض مالية

توفر شركة اليسر للتمويل المالي طلب الحصول علي قرض مالي سريع من خلال قيام كل عميل بالخطوات التالية: