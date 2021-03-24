اليونان ترحب بالمبادرة السعودية لحل الأزمة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد أعلن الإثنين، أن السعودية طرحت مبادرة للحل فى اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

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