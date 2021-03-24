فرنسا: يمكن إقامة قداس عيد الفصح فى 4 أبريل

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الحكومة الفرنسية حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إنها ليست العودة إلى الوضع الطبيعى بعد، ولكنها بالفعل أفضل بكثير مما كانت عليه فى العام الماضى، عندما لم يتمكنوا من الاحتفال بأهم احتفالية فى التقويم المسيحي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى، قد أعلن فى 18 مارس الجارى فرض حجر صحى شامل فى العاصمة الفرنسية فى 16 مقاطعة بينها العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها لمدة شهر كامل، بسبب تفشى فيروس كورونا.