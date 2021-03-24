التحالف الدولى يدمر 18 وكرا لداعش فى العراق

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، إن "طيران التحالف الدولى نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية فى سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى"، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الإرهابيين.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية أطلقت أمس الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى شرق الأنبار بمشاركة قوة من الجيش لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة.