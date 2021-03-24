عاجل.. إغلاق ولاية الخرطوم بسبب تفشى فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت ولاية الخرطوم عبر اللجنة المشتركة للطوارئ الصحية بإغلاق الولاية بصورة جزئية، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوع بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا فى موجتها الثالثة.





كما قررت اللجنة إغلاق حدود ولاية الخرطوم، وذلك بعدم السماح بمغادرتها ودخولها من الولايات الآخرى، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وقد شمل القرار إغلاق المدارس ومجمعات خدمات الجمهور، المطاعم والكافتريات، وصالات الأفراح، فيما أوضحت اللجنة أنها ستنظر فى قرار الإغلاق الكامل بعد نهاية الأسبوع، وستقدم اللجنة تنويراً عبر أجهزة الإعلام، فضلاً عن توجيه اللجنة بضرورة تزويد مصانع الأوكسجين بالوقود اللازم حتى لا تضطر التوقف من العمل.

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