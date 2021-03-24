تكات كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة وطريقة تحضيره في المطبخ

تكات كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة نقدمها لكم، وأسرار كريم الكولاجين الطبيعي، يعد عنصر الكولاجين من العناصر الهامة التي تدخل في تركيب البروتينات اللازمة لصحة الأجسام، فهو يقوم بتكوين الأنسجة الضامة والتي تحمل العظام والجلد والأوتار والغضروف، إضافةً إلى ذلك فإن الكولاجين يقوم بالحفاظ على شكل البشرة وشبابها، يقوم الكولاجين بتخلص البشرة من عوامل التقدم بالسن وكثرة التعرض للشمس.

تكات كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة

كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للبشرة لذلك فهو من الأشياء الهامة لكل إمرأة تبحث عن النضارة والشباب ومن ضمن تلك الفوائد ما يلي:

يقوم بمكافحة الشيخوخة.

يعمل على ترطيب البشرة.

يخفف من وجود التجاعيد والخطوط التي التي توجد في الوجه.

يعمل على تحسين مرونة الجلد.

يقوم بجعل البشرة أكثر إشراقًا.

يخفف من وجود الهالات السوداء حول العينين.

يخلص البشرة من علامات الإرهاق.

كيفية تجنب فقدان كولاجين البشرة الطبيعي

يبحث الجميع عن كيفية الابتعاد عن بعض الأساليب التي تعمل على فقدان كولاجين البشرة الطبيعي، ويتم ذلك عن طريق إتباع نظام غذائي وصحي يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين يفضل أن يكون هذا النظام غني بجميع العناصر الغذائية التي تقوم بتحفيز إنتاج الكولاجين ومنها التالي:

البرولين، وهذا العنصر يوجد في بياض البيض و الجبن واللحوم وفول الصويا.

فيتامين سي، وهذا العنصر يوجد في الفراولة والبرتقال والقرنبيط والفلفل.

النحاس، وهذا العنصر يوجد في المكسرات والمحار ومياه الشرب واللحوم الحمراء.

فيتامين أ، يوجد هذا العنصر في الأطعمة النباتية والأطعمة الحيوانية.

أسباب نقص الكولاجين

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى فقدان ونقص الكولاجين ومنها ما يلي: