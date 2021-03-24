آخر قرارات وزارة التعليم السعودية ونتيجة استفتاء نظام نور عن توقيت الدراسة في رمضان 1442

جاء ضمن آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية، عمل استفتاء نظام نور عن مواعيد وتوقيت الدراسة خلال شهر رمضان المبارك في الصف الثاني 1442، ويمكنكم الاعتماد علي هذا الاستفتاء في جعل الراحة لأبناءكم وذويكم، وسنتعرف ما هي أوامر وزير التعليم السعودي الجديدة 2021، خصيصاً مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية، ومتي سيكون الاختبار بالتحديد ليستعد الطلاب من أجل دخول منصة مدرستي التعليمية والشروع في أداء الاختبارات الخاصة بهم.

انضمت وزارة التعليم للخطط الموضوعة من أجل رؤية 2030 كبقية الوزارات، ومع وجود أزمة كالأزمة الحالية التي يمر بها العالم، تمكنكم من التعرف علي حنكة الوزارة وتمكنهم من إدارة الأزمات من أجل مواجهة هذا المرض العالمي، ومؤخراً بعد أن صدر قرار استمرار التعليم عن بعد، يتم تعين التوقيت المناسب للدراسة في شهر رمضان المبارك 1442، وهذا ما سنتعرف علي تفاصيله الآن.

نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي سؤالاً، ما التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية؟. نأمل تصويت أولياء الأمور على كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور التعليمي، ويمكنكم المشاركة طبقاً لما سبق توفيره إليكم، والمواعيد المعلنة كما سنرفقها الآن.

أعلنت وزارة التعليم السعودية المستجدات، وقد ذكر السيد الوزير ضمن آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي، إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، وذلك يتضح لنا من البيان الآتي والذي جاء في الصحف الرسمية بالمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، ونتعرف من التقويم مواعيد الاختبارات التي يرغب الكثيرين في تغيرها، والفصول التالية هي تقسيم العام الجديد.

أوامر وزير التعليم السعودي

أكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، أن عملية الدراسة عن بعد مستمرة حتي نهاية الفصل الثاني للعام الجاري، وسيتم العمل علي دمج الحضور مع إمكانية التعلم عن بعد في ظل الظروف التي يسير تجاهها العالم، وخصوصاً بعد ما حققته منصة مدرستي من نجاح باهر، وقد استقبلت 98% من نسبة الطلاب الكلية بدلاً من 70% النسبة المستهدفة.

نحيطكم علماً أن استفتاءكم، وآراءكم لها عامل فعال كبير، ويمكنكم التعليق حول الاستفتاء الأخير الذي صدر من الوزارة، ولكن يجب دخول نظام نور ولي الأمر من أجل الشروع به، ويمكنكم التعقيب علي آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية فيما بين الجمهور.