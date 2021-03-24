بسبب سوء الأحوال الجوية.. مصر تعلن إغلاق ميناء العريش

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، الأربعاء، غلق ميناء العريش البحري، واستمرار غلق ميناء العين السخنة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسود محافظة شمال سيناء، ومصر بشكل عام.
وأوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم غلق ميناء العريش البحري بشكل جزئي بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح نحو 35 عقدة.
وأشارت إلى أنه سيتم إعادة فتح الميناء، "فور تحسن حالة الطقس"، مضيفة أن حركة تداول البضائع "تسير بشكل طبيعي في موانئ الأدبية وشرق وغرب بورسعيد
وفي منطقة العين السخنة، لا يزال الميناء مغلقا منذ الثلاثاء، نتيجة تردي الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 18 عقدة.
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