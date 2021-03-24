schools SA: منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول الحصص وحل واجبات منصتي 1442

منصة مدرستي التعليمية تستقبل الطلاب في يومهم الرابع بالأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني 1442، وذلك مع اقتراب الدراسة في شهر رمضان المبارك، وإعلان الوزارة عن استفتاء حولي توقيت الدراسة في الشهر الفضيل، وستستمر المنصة الإلكترونية schools.madrasati.sa، وتستقبل طلاب وطالبات الصفوف المختلفة استعداداً لتوقيت الاختبارات النهائية عبر رابط منصتي الإلكتروني.

أرفقنا إليكم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع العاشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، كما يمكنكم المتابعة عبر القناة من خلال اليوتيوب، وتجدون جدول حصص اليوم مرفق إليكم الآن.

أتضح لنا من الجدول السابق كافة الحصص لليوم، ويمكنكم الدخول وتسجيل الحضور وفق الخطوات المرفقة إليكم.

رابط منصتي madrasati

يمكنكم تسجيل الدخول عبر الحساب الخاص بكم من خلال تطبيق توكلنا مدرستي، وذلك وفقاً للخطوات التالية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

المنصة madrasati واجبات منصتي.

منصة مدرستي الواجبات المدرسية

وفرت وزارة التعليم السعودية واجبات الطالب من أجل تقيم المستوي، وذلك يكون عن طريق الخطوات التالية:

دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.

كانت هذه نبذة سريعة عن كيفية استخدام الواجبات وحلها، كما يمكنكم تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية منصتي بكل سهولة.