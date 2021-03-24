فعاليات المسابقة الوطنية الرقمية مدرستي تُبرمج 2021 في السعودية قدمت وزارة التعليم السعودي برنامج مدرستي تبرمج، وذلك بهدف إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية في عالم التقنية والبرمجة، وتعزيز المهارات الرقمية، بما يسهم في تهيئة الطلبة والطالبات للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى نشر ثقافة البرمجة والابتكار بين منسوبي التعليم، كما تسعي لرفع مؤشرات المملكة في إنتاج المحتوي الرقمي، حيث أوضحت وزارة التعليم إنها تعمل على تنمية المهارات الرقمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع المعرفة وتنمية مهارات القرن الـ 21، في ظل ما تتمتع به المملكة من بنية رقمية قوية أسهمت في تطوير وتسريع التحول الرقمي.

تنظم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني المسابقة الوطنية لمهارات الحاسب الآلي حيث بدأت كلية الاتصالات والمعلومات استقبال الأعمال المشاركة في المسابقة التي يستمر قبول المشاركات فيها حتى الخامس عشر من شهر صفر المقبل، وتعد المسابقة هي الوحيدة التي تجرى للهواة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج من جميع الفئات ذكوراً وإناثاً من الكبار والصغار سعوديين وغير سعوديين من الذين لديهم إبداعات في مجال استخدام الحاسب الآلي في فروع المسابقة حيث تدخل أعمال المتسابقين في مراحل تحكيم تنتهي باختيار مبدع السنة في كل فرع من فروع المسابقة

نشر أهمية علم المعلومات في المجتمع السعودي وتشجيع الشباب للولوج فيه. كشف المهارات بإعطاء الشباب الفرصة لعرض منتجاتهم وقدراتهم. تشجيع الإبداع لدى المشاركين وتقديم الدعم المعنوي والاستشارات لهم. إيجاد فرص التعاون بتعريف المطورين بعضهم ببعض وإتاحة الفرصة لهم بالتعاون. في المجالات المشتركة. إيجاد فرص وظيفية وذلك بتعريف القطاع الخاص بذوي المهارات. تشجيع الآخرين على المساهمة في تطوير البرامج والنظم.

أهداف المسابقة الوطنية لمهارات الحاسبأماكن المسابقة الوطنية الرقمية

أوضحت المنظمة للمسابقة أنه جرى التعريف بالمسابقة في الأماكن التي يتواجد فيها المبدعون مثل المدارس والجامعات وأسواق ومعارض الكمبيوتر كما تم وضع جدول زمني لزيارة مدارس التعليم العام والأهلي في مناطق مختلفة لتشجيع الطلاب والمبدعين على المشاركة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة وضعت خطة عمل منظمة اعتمدت وبشكل مباشر على خبرة كلية الاتصالات والمعلومات في إقامة المسابقة بنجاح مرتين سابقتين خلال الأربع الأعوام السابقة وخروجها من المحلية إلى العالمية .