يترقب أسعار الذهب العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية بصورة مستمرة سوء كانوا من التجار وأصحاب محلات الصاغة أو من السيدات الراغبات في شراء الذهب، ونستعرض مع حضراتكم من خلال موقعنا سعر الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 11 شعبان 1442، حيث تم الإعلان عن إرتفاع طفيف للسعر المعلن أمس وذلك بعد قيام محلات الصاغة بفتح أبوابها بثلاثة ساعات فقط ويأتي الإرتفاع في حدود ضيقة أقل من ريال تقريبا، وعلي الرغم من ذلك سجلت تعاملات الأمس إغلاق المحلات عن خسارة وصلت الي 1.3 ريال في نهاية تعاملات الأمس الثلاثاء.

سعر الذهب في السعودية اليوم

نتابع معكم لحظة بلحظة سعر الذهب في السعودية، حيث يتغير السعر بصورة شبة يومية ونادرا مايسجل سعر الذهب ثبات أو هبوط، ونتيجة اعتبار الذهب بالنسبة للعديد من الرجال أفضل مشروع استثماري وكذلك السيدات حيث تتحلي بة السيدات ويدخرن بعضة للزمن أو عند الحاجة لذلك، ونترقب معكم سعر الذهب الذي قد يشهد إرتفاع في الفترة القادمة نتيجة صعود ثمن المعدن النفيس بصورة عالمية.

الآن سعر الذهب في السعودية

شهد سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية تأثر ملحوظ نتيجة هبوط وتراجع سعر الدولار نتيجة الضغط الناجم عن إرتفاع سعر عوائد سنودات الخزانة الأميركية، واليكم الآن سعر الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 11 شعبان 1442