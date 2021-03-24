حاكم دبى يؤدى صلاة الجنازة على شقيقه الشيخ حمدان بن راشد

جدة - نرمين السيد - وأعلن ديوان حاكم دبى، اقتصار صلاة الجنازة على أفراد العائلة فقط، نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة، وبسبب الإجراءات الاحترازية، كما ستقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب فى عموم مساجد الدولة.

ونعى الشيخ محمد بن راشد، أخيه بتغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخى وسندى ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".