بعد فرز 90 % من الأصوات.. معسكر نتنياهو يحصل على 59 مقعدا فى الكنيست

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن المعسكر المؤيد لرئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، حصل على 59 مقعدا فى الكنيست من أصل 120 بعد فرز نحو 90% من الأصوات مما يصعب عليه تشكيل الحكومة.





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