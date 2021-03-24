ميركل: سلالة كورونا البريطانية أكثر خطورة على الشباب

جدة - نرمين السيد - وكانت ميركل قد أكدت أن بلادها تتعرض لجائحة جديدة بسبب انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد فيها، كما أجرت مفاوضات ماراثوينة استمرت 12 ساعة تقريبًا، مع حكّام ولايات ألمانيا، لتشديد الإجراءات التى تهدف إلى مكافحة تفشى وباء "كوفيد 19" فى البلاد.
وأعلنت المستشارة الألمانية، رفضها لتخفيف الإغلاق المفروض منذ أشهر بسبب فيروس كورونا قبل الأول من أبريل المقبل.
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