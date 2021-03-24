إيطاليا ترحب بالمبادرة السعودية: تفتح آفاقًا لتحسين الأوضاع الإنسانية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الايطالية، إن "المبادرة تُعطى زخمًا جديدًا للمفاوضات، التى تُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة، وتفتح آفاقًا لتحسين الأوضاع الإنسانية فى اليمن وتحقيق سلام دائم"، داعيةً جميع الأطراف إلى التوصل قريبًا لحل وسط دائم ووضع حد للصراع الكارثى.

وكان وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد أعلن الإثنين، أن السعودية طرحت مبادرة للحل فى اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.