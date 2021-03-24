الخارجية اليمنية: الحوثيون منعوا دخول ناقلات النفط إلى الحديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، السماح بدخول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة غربى البلاد "للتخفيف من وطأة الوضع الإنسانى"، فيما اعتبرت جماعة الحوثى أن ذلك يمثل "استحقاقا قانونيا".





وقالت وزارة الخارجية اليمنية، إن الحكومة سمحت بدخول ناقلات نفط، بينما الحوثيون منعوا دخولها، مشيرة إلى أن الحكومة تراقب الوضع الإنسانى وتعمل على تخفيف معاناة المواطنين. وكان وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد أعلن الإثنين، أن السعودية طرحت مبادرة للحل فى اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

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