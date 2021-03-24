أمريكا: لا نريد عودة أفغانستان ملاذا للإرهاب.. ونأمل بعلاقة مستقرة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إنه فى حال قررنا مغادرة أفغانستان سيكون ذلك بالتنسيق مع حلفائنا وبقرار مشترك، مشيرا إلى أنه يجب أن التأكد من أن أفغانستان لن تكون أرضا خصبة للإرهابيين.





وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفى: "أننا نريد أن نحاسب روسيا على تصرفاتها العدائية والمتهورة.. نأمل بإقامة علاقات مستقرة مع روسيا ولكننا فى نفس الوقت ندعم مسار الضغط والحوار". كما أكد أن واشنطن لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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