رئيس الوزراء الإيطالي يعتزم زيارة ليبيا مطلع الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عزمه زيارة ليبيا في مطلع نيسان/ أبريل المقبل، لتكون أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.
صرح دراجي بذلك -اليوم الأربعاء- أثناء إلقاء كلمة أمام البرلمان الإيطالي بشأن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماته الأوروبية.
وأضاف ”السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية هي دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بهدف إجراء انتخابات في مطلع كانون الأول/ ديسمبر“.
وتابع ”سأزور ليبيا، أعتقد في الـ 6 أو الـ7 من نيسان/ أبريل، في جميع الأحوال خلال الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل“.
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