صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالقطاع الحكومي من اليوم

صرف مرتبات شهر مارس 2021 حيث أعلنت وزارة المالية عن البَدْء في صرف رواتب شهر مارس بداية من اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر مارس 2021 وغدا الخميس الموافق 25 من الشهر الحالي 2021 وذلك بواسطة بيان قد أعلنته الوزارة توضح فيه مواعيد صرف الرواتب وتقسيم الجهات المختلفة على مدار اليومين وذلك لتقليل التزاحم والتكدس عبر ماكينات ATM لتفادي انتقال العدوى بين مُستحقي المرتبات حيث نعيش مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا هذه الأيام وسوف يتم صرف الرواتب وفقًا لعدة قواعد سوف نوضحها معكم الآن.

صرف مرتبات شهر مارس للوزارات والمصالح الحكومية

قررت وزارة المالية البَدْء في صرف مرتبات الوزارات بداية من يوم الأربعاء عبر ماكينات الصرف الآلي وتلك الوزارات هي: “وزارة القِوَى العاملة والإنتاج الحربي، وزارة النقل والاتصالات، وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، وزارة التموين، وزارة الهجرة وقطاع الأعمال العام، وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الطيران المدني، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة البِترول، وزارة القِوَى العاملة، وزارة الآثار، وزارة الإسكان والتعمير، شئون مجلس النواب.

تندرج أيضًا تحت قائمة صرف المرتبات بعض الهيئات والمصالح الحكومية الخدمية ومديريات شئون الصحة والتموين والتجارة والقوى العاملة والإسكان والمرافق والطرق والنقل والتضامن الاجتماعي.

توزيع صرف المرتبات للهيئات التابعة للوزارات

كما سبق وذكرنا خلال الفِقْرة السابقة عن صرف الرواتب لبعض الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها فقد تقرر أن يتم يوم الخميس الموافق 25 من شهر مارس صرف الرواتب الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية كذلك وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري على أن يتم يوم الخميس التالي والموافق الأول من أبريل 2021 صرف الرواتب الخاصة بالعاملين في تلك الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية التي تتبع وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطري كذلك وزارة الزراعة وذلك بكافة مدن محافظة جمهورية مصر العربية.

ملحوظة:

يتم تخصيص يوم الأحد الموافق 28 من شهر مارس و يوم الأثنين الموافق 29 من الشهر الحالي من أجل صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في حالة عدم صرفه خلال هذا الأسبوع.