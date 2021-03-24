466 حالة.. إصابات كورونا فى السعودية تواصل الارتفاع

جدة - نرمين السيد - وسجلت منطقة الرياض أعلى معدل إصابات بـ 193 إصابة، وجاءت المنطقة الشرقية فى المرتبة الثانية بـ 102 إصابة. وبحسب الوزارة، يبلغ عدد الحالات النشطة حالياً 4205 حالات، من بينها 627 حالة حرجة، وبذلك أصبح إجمالى الاصابات فى المملكة 386 ألفا و300 إصابة، وتعافى 375 ألفا و471 حالة شفاء، و6624 حالة وفاة.

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