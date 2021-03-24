بسبب كورونا.. إلغاء احتفال عيد الفصح وحظر تجول فى النمسا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة- فى تصريح صحفى اليوم - إن الإجراءات تستهدف تخفيف العبء الزائد على المستشفيات مع بلوغ السعة القصوى بالفعل فى وحدات العناية المركزة فى فيينا وبورجنلاند والنمسا السفلى.
وأشار إلى اتفاق الحكومة مع حكام الولايات على فرض حظر تجول صارم طوال اليوم اعتبارًا من السبت المقبل، حيث يجب تطبيق الاستثناءات المعتادة فقط مع إلغاء كافة احتفالات عيد الفصح.
ولفت إلى إغلاق المحال التجارية فى الأسبوع الأول من أبريل المقبل، مع بقاء محال البقالة للمشتريات اليومية والصيدليات وبائعى التبغ فقط مفتوحة.
وذكر الوزير أنه بالنسبة للمدارس سيتم تمديد عطلة عيد الفصح لمدة أسبوع واحد، وسوف تستمر المدارس فى تطبيق التعلم عن بعد لمدة أسبوع آخر، مشيرا إلى إلزام الطلاب والمعلمين بإجراء الفحص الطبى قبل العودة إلى الدارسة، إضافة إلى قيود ارتداء الكمامة الطبية.
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