رابط الاستعلام عن نزول التأهيل الشامل شهر شعبان 1442 والأوراق المطلوبة للتسجيل

الاستعلام عن نزول التأهيل الشامل لشهر شعبان 1442 هـ من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي وهي المسؤولة عن متابعة صرف التأهيل لكافة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة كل فئة حسب الرواتب المحددة لهم، وفق سلم إعانات التأهيل الشامل المخصص من قبل الوزارة، حيث يتم صرف الرواتب في مواعيد كل شهر متتالية وتأتي ضمن المعونات والمساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم المواطنين من أبناء البلد المستحقين، وذلك لمن انطبقت عليه المعايير والضوابط، حيث تجمع وزارة العمل أكثر الخدمات الاجتماعية وهي المسؤولة عن تنظيم وترتيب كل الفئات بشؤونهم مثل المشمولين بالمساعدات المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي..وغيرهم ممن يتلقون رواتب مدعومة من الدولة.

سلم إعانات التأهيل الشامل

حددت الوزارة مبالغ مالية تشمل المعاقين والأيتام وكل ذو احتياجات خاصة في المملكة لكي يحصل على معونات ودعم مادي يصرف من خلال رواتب تختلف من شخص لآخر على حسب نوع الإعاقة، يأتي هذا ضمن معرفة سلم إعانات التأهيل الشامل 1442 إلكترونياً عبر موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي على الانترنت بحيث ينزل كل شهر بشكل مستمر، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل في التأهيل الشامل والأوراق المطلوبة والشروط المحددة للتقديم والحصول على الدعم.

لابد من تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية باستفاضة.

مطلوب 4 صور شخصية مقاس 3*4.

صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.

تعريف بالراتب الذي يحصل عليه من المؤسسة.

طلب التحاق ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل 1442موعد نزول التأهيل الشامل 1442

كم باقي على زول التأهيل الشامل سؤال لكل المستفيدين ممن ينتظرون المساعدات المالية الشهرية من التأهيل والتي حددها الوزارة على أن تكون كالتالي:-

يتم صرف راتب التأهيل الشامل شهر شعبان 1442 يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 يوم 13-8-1442 هجري.

صرف راتب التأهيل لشهر رمضان 1442 يكون يوم الإثنين 10 أبريل 2021 الموافق 14-9-1442.

نزول التأهيل الشامل لشهر شوال يكون يوم الأربعاء 26 مايو المقبل الموافق 14-10 هجرياً.

نزول التأهيل الشامل شهر ذو القعدة 1442 يكون يوم الأحد 27 يونيو القادم الموافق 17-11.

صرف راتب التأهيل لشهر ذو الحجة 1442 يوم الإثنين 26 يوليو القادم والموافق 16-12 هجرياً.

الدخول عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية.

اختر الخدمات الإلكترونية ومنها حدد وكالة خدمات الرعاية.

ثم الاستعلام عن الإعانة المالية.

بعدها عليك كتابة رقم المستفيد ثم رقم الهوية الوطنية.

حدد نوع الإعاقة.

ثم أكتب رقم التحقق البشري.

والضغط على كلمة عرض

طريقة الاستعلام عن نزول التأهيل الشامل لشهر شعبان 1442

جدير بالذكر أن رقم وزارة الموارد البشرية الموحد هو 19911 أو يمكن التواصل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خانة (تواصل معنا) لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات.