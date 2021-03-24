اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قراراً بإجراء تحصين إلزامي لكافة العاملين في 5 أنشطة في المملكة بلقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك للوقاية من الإصابة بتلك الجائحة والتي يحاول العالم أن يقضى عليها حتى تعود أوجه الحياة لطبيعتها، وذلك من خلال تحصين كافة الأفراد في الدولة بلقاح كورونا المستجد ومن بين أولي تلك الدول التي اتخذت قرار تحصين كافة الأفراد بها بلقاح كورونا هي المملكة العربية السعودية.

الشؤن البلدية والقروية: تحصين ألزامي للعاملين بـ5 أنشطة بلقاح كورونا

والأنشطة التي أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحصين إجباري للعاملين بها هي الأنشطة الآتية:-

كافة العاملين في المطاعم.

كافة العاملين في المقاهي.

منافذ بيع الأطعمة.

محلات الحلاقة الرجالية.

صالونات التجميل النسائية.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بأن قرار تحصين إلزامي لكافة العاملين بتلك الأنشطة سيبدأ سريانه اعتباراً من شهر شوال المقبل مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه في حالة عدم تحصين العامل في تلك الأنشطة فإنه يجب إجراء فحص PCR يثبت العامل من خلاله سلبية إصابته بوباء كورونا كل 7 أيام.

من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة الرياضة بأنه قد أعطت توجيهاتها لكافة الصالات والمراكز الرياضية على ضرورة أن يتم تحصين كافة العاملين في المراكز والصالات الرياضية في المملكة اعتباراً من الأول من شهر شوال المقبل 1442، أو أن يقوم العامل بإجراء تحليل PCR يثبت من خلاله سلبية إصابته بجائحة كورونا المستجد كل 7 أيام.

من الجدير بالذكر أن وزارة الصحة في المملكة، قد أعلنت عن توافر لقاح كورونا المستجد لجميع الأفراد سواء المواطنين أو المقيمين بالمملكة، وذلك لضمان حماية كل المتواجدين على أرض المملكة من الإصابة بجائحة كورونا المستجد.