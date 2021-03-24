اخر أخبار منصة مدرستي للتعليم عن بعد

واحده من اهم المنصات الالكترونية التي تم انشائها لاستئناف العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية هي منصة مدرستي نظام تعليمي الكتروني يبث محتويات تعليمية بصورة سهلة ومميزة من اجل تحفيز الطلاب لاستكمال العام الدراسي ١٤٤٢، تم انشاء منصة مدرستي لدعم التعليم عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا المستجد، تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات لمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي في المملكة العربية السعودية.

الدخول للفصول الافتراضية، الاستماع للشرح المواد التعليمية

اداء انشطة تعليمية أثناء اليوم الدراسي

الواجبات والفروض المدرسية المنزلية

اداء اختبارات دراسية كما حدث في الفصل الدراسي الأول

الحصول على نتاىج الطلاب في كل المواد التعليمية التي اجتازها، وطباعة النتائج أيضا مع اشعار اولياء الأمور.

ومن الجدير بالذكر ان منصة مدرستي الالكترونية تضم عدد من الادوات وتقدم عظة خدمات مهمة لاستكمال الرحلة التعليمية لعام ١٤٤٢ تسعى لتحقيق اهداف السعودية الحديدة التحول الوطني ٢٠٣٠، وقد اكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية التعليم عن بعد واشاد بدور المعلمين والطلاب وايضا اولياء الأمور لولا تعاونهم ما نجحت العملية التعليمة عن بعد واكد على اهمية التعليم ووصفه انه ركيزة اساسية لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار والتنمية والرقي.