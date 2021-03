طريقة تثبيت ماينكرافت التعليمي مسابقة مدرستي تبرمج Minecraft Education Edition، فإذا أردت المشاركة في برنامج مسابقة مدرستي تبرمج عليك تثبيت الإصدار التعليمي من اللعبة التي تعمل على كل من جهاز الكمبيوتر والأيباد، على أن يعمل جهاز الكمبيوتر بنظام التشغيل ويندوز 7 أو 8 أو `10، وتُعد لعبة ماين كرافت إحدى الألعاب الممتعة والمسلية والتعليمية فقد حققت نجاح باهر في أن تجمع بين الهدفين الترفيهي والتعليمي، ويحمل الإصدار التعليمي للعبة ماينكرافت Minecraft Education Edition تطورًا جديدًا مثيرًا داخل مبنى الفندق الشهير، ومدى القدرة على البقاء على قيد الحياة من خلال تسخير زوايا متعددة من الخيارات الإبداعية للعبة، وهذا ما ستتعرف عليه من خلال تنفيذ المهام المطلوبة منك والتي ستتمكن من معرفتها فور تثبيت ماينكرافت التعليمي.

تثبيت ماينكرافت التعليمي مدرستي تبرمج 2021

لكي تتمكن من تثبيت لعبة ماينكرافت الإصدار التعليمي قم بالبحث في قوقل عن Minecraft Education Edition، ثم قم بالدخول إلى أول نتيجة بحث وتنزيل اللعبة سواء اصدار Desktop أو إصدار Windows store ثم تثبيتها على جهازك، وذلك من خلال اختيار اللغة ثم الضغط على next ثم next مرة أُخرى والموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على next والانتظار حتى انتهاء عملية تثبيت لعبة ماينكرافت الإصدار التعليمي تماماً مع السماح بإجراء تغيرات في نظام التشغيل، وبعد الانتهاء من التثبيت يتم الضغط على أيقونة finish.

تسجيل الدخول في لعبة Minecraft Education Edition

بعد الانتهاء من تثبيت اللعبة وأصبحت اللعبة جاهزة يتم الضغط على أيقونة sign in لتسجيل الدخول، وعليك إستخدام البريد الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي، ثم الضغط على التالي وإدخال كلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول، ويمكنك الآن تنفيذ المهام المطلوبة داخل اللعبة والاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج، وبعد تنفيذ المهام يمكنك إرسالها إلى المعلم لمراجعتها.

وإذا كنت تواجه أي مشكلة في عملية تسجيل الدخول إلى ماينكرافت مدرستي تبرمج أو لا تمتلك البريد الإلكتروني التعليمي، بإمكانك تسجيل الدخول من خلال الضغط على الخيار الثاني أسفل خانة التسجيل وهو if you don’t have an account try a demo lesson ، ثم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على play، وستصبح كذلك اللعبة أمامك جاهزة وبإمكانك البدء في تنفيذ المهام بالإصدار التجريبي من Minecraft Education Edition.