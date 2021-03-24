أسعار لولو ماركت تقدم أقوى عروض لرمضان ابتداء من 24 حتى 30 مارس

أسعار لولو ماركت يبحث الكثيرون خاصة من مواطنون المملكة العربية السعودية عن عروض لولو ماركت التي يقدمها أول بأول وفي هذه الفترة احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك تقوم الكثير من الأسر والعائلات بشراء مستلزمات الشهر الكريم من منتجات عذائية لتحضير وجبات الأفطار الشهية بأقل التكاليف نظرا للظروف المادية الصعبة التي تمر علي جميع المواطنون في مختلف بلاد العالم نتيجة جائجة كورونا، واليوم نقدم أسعار لولو ماركت بأقوى التخفيضات التي لا مثيل لها ومن المعروف عن الهايبر ماركت أنه لا منافس له على وجه المملكة السعودية وكذلك الكثير من الدول العربية الجري فهو يقدم أفضل المنتجات الغذائية والمنظفات وغيرهم الكثير بأوفر الأسعار التي تناسب جميع فئات المجتمع وطبقاته المختلفة.

كيلو روبيان مزارع طازج حجم 40/50 بسعر 27. 90 ريال بدلا من 39. 90 ريال.

كيلو سوبريم مزارع حجم 400/ 600 بسعر 33. 90 ريال بدلا من 42. 90 ريال.

كيلو سمك البارامودا حجم كبير بسعر 13. 90 ريال بدلا من 19. 90 ريال.

كيلو سمك كوفر بسعر 12. 90ريال بدلا من 19. 90 ريال.

كيلو لحم مكعبات بقري بسعر 22. 90 ريال بدلا من 29. 95 ريال.

كيلو لحم جملي 22. 90 ريال بدلا من 36. 90 ريال.

كيلو لحم عجل محلي بسعر 48. 90 ريال بدلا من 59. 90 ريال.

كيلو لحم عجول هندي بسعر 23. 90 بدلا من 36. 95 ريال.

دجاج طازج التنمية بسعر 11. 50 ريال للكيلو بدلا من 18. 60 ريال.

أسعار لولو ماركت علي منتجات اللحوم والأسماك ابتداء من 24 مارس حتى يوم 30 مارس

كيلو تفاح أخضر ايطالي بسعر 5. 95 ريال بدلا من 9. 45 ريال.

كيلو جوافة مصري بسعر 6. 65 ريال بدلا من 13. 95 ريال.

كيلو يوسفي أسباني بسعر 4. 45 ريال بدلا من 10. 95 ريال.

كيس ثوم صيني صغير 2 رايل فقط بدلا من 3. 95 ريال.

علبة تمر هندي حلو تايلاندي 7. 75 ريال بدلا من 11. 95 ريال.

كيلو رمان احمر هندي بسعر 13. 95 ريال بدلا من 19. 95 ريال.

كيلو بصل أبيض ايطالي بسعر 3. 95 ريال بدلا من 7. 95 ريال.

خس سبرينج مصري الكيلو بسعر 3. 95 بدلا من 8. 95 ريال.

كيس بطاطس وسط سعودي 2. 75 ريال بدلا من 5. 95 ريال.

كيلو ملفوف أبيض سعودي 0. 09 بدلا من 1. 45 ريال.

كيلو فاصوليا خضراء سعودي 5. 95 ريال بدلا من 9. 95 ريال.

أقوي العروض من هايبر ماركت علي الخضروات والفواكهه