تطعيم بوتين بلقاح روسي

موسكو ـ رويترز: نقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل على لقاح روسي الصنع لم يحدد نوعه للوقاية من كوفيد19 وأنه بصحة جيدة، إلا أن الكرملين رفض الإفصاح عن تفاصيل أو نشر صور لذلك.

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