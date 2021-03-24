أخبار اليمن : النفط تنفي ما يروج له إعلام العدوان حول دخول سفن مشتقات

النفط تنفي ما يروج له إعلام العدوان حول دخول سفن مشتقات
أكدت شركة النفط اليمنية، أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز 14 سفينة مشتقات نفطية ولم تسمح بدخولها إلى ميناء الحديدة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن جميع السفن ما تزال محتجزة من قبل تحالف العدوان حتى الآن.
وأشار إلى أن ما يروج له إعلام مرتزقة العدوان بالإفراج عن سفن الوقود مجرد شائعات.. مبينا أنه عند وصول أية سفينة سيتم الإعلان عنها رسميا من قبل الشركة .
واعتبر المتوكل أن مثل هذه الادعاءات تستهدف تضليل الرأي العام والتستر على جرائم العدوان وما يمارسه من قرصنة بحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية.
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