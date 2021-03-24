عروض بنده على الجوالات اليوم 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442 هـ

عروض بنده علي الجوالات من العروض المميزة التي ينتظرها الكثير من الباحثين عن الهواتف الذكية في مختلف مدن المملكة العربية السعودية ونقدم لكم في هذا الموضوع جميع عروض بنده للجوالات الجديدة، وهي العروض الأسبوعية من بنده السعودية، والتي توفر بنده به الكثير من الجوالات الحديثة مثل جوالات آيفون وجوالات هواوي وجوالات اوبو وجوالات لينوفو والكثير من الجوالات الحديثة، وتوفر بنده تخفيضات كبيرة علي الجوالات لكي يستطيع الجميع الاستفادة من هذه الخصومات والحصول على الجوالات التي يبحثون عنها، وتبدأ كافة هذه العروض من اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442 هـ وتستمر لمدة أسبوع.

عروض بنده على الجوالات اليوم

تضم عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات علي الكثير من الجوالات مثل جوال سامسونج أي 71 الذي توفرة بنده بسعر 1299 ريال بدلاً 1759 ريال وجوال سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال، وجوال سامسونج إي 02 بسعر 425، وجوال هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 بدلاً من 1149 ريال، وجوال هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال، وجوال سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال، وجوال لينوفو نوت كي 12 بسعر 599 ريال، وجوال لينوفو كي 12 بسعر 499 ريال، وجوال ايفون 12 برو ماكس بسعر 5299 ريال،

وتضم العروض تخفيضات علي الكثير من مستلزمات الهواتف الذكية مثل سماعات اير بودس وسماعات بلوتوث وسماعة توشيبا وشاحن متنقل ميني واوو وشاحن متنقل دانا زون وشاحن يو اس بي مزدوج للسيارة وتوفر ايضا عروض علي تاب هواوي ميت باد تي 10 بسعر 599 ريال، وتابلت لينوفو إم 7 بسعر 429 ريال، وتابلت أبل أيباد 8 بسعر 1529 ريال، ويمكنك العثور علي الكثير من الجوالات والتابلت التي توفرها بنده فهي توفر الكثير من الهواتف الذكية التي اطلقت حديثا في السعودية.