الحالات المستثناة من تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التقاعدية 2021 في المملكة

الحالات المستثناة من تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التقاعدية أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” لعاملي منشآت القطاع الخاص تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، ووصلا لجهودها السابقة في هذا المجال، كما انه تم اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تهتم بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وهي عبارة عن إلغاء نظام الكفالة وإحلال مكانه مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية” بين العامل وصاحب العمل، وجاء ذلك ضمن مجموعه من الإصلاحات التى شهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.

الحالات المستثناة من مبادرة العلاقة التقاعدية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لن تشمل خمسة مهن، ويتمثلوا في الأتي:

يستثني من المبادرة العمالة المنزلية لان مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية مختصة بالعاملين المهنيين في القطاع الخاص . السائق الخاص لأنه لديه نظام اخر يختلف عن المبادرة. و أضافت وزارة الموارد البشرية أن المبادرة تستثني مهنتي الراعي والبستاني ومن في حكمهم. عمال البحر الذين يعملون في سفن نقل حمولتها تقل عن 500 طن تستثني من المبادرة. العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على60 يوم. يستثني أيضا لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

هي مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تهدف إلى دعم رؤية المملكة في بناء سوق عمل مستقطب، كما سعت إلى تمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لجعل سوق العمل أكثر مرونه وتفاعل وتنافس عن ذي قبل، ورفع جاذبيته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وقد جاءت هذه المبادرة لتحسين العلاقة العاملية بين صاحب العمل و العامل الوافد بناء على عقد العمل الموثق بينهما عن طريق برنامج توثيق العقود، مما يساهم في تقليل التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سيترتب عليه زيادة فرص توظيف المواطن السعودي في سوق العمل وجذب الكفاءات.

برامج مبادرة تحسين العلاقة التقاعدية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، كما إنها اعتمدت برنامج التأمين على حقوق العاملين وقامت بإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، والكثير من البرامج التي تهتم بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

والجدير بالذكر أن خدمات المبادرة تشمل كافة الوافدين العاملين في منشآت القطاع الخاص ، وذلك وفقا لضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، كما أوضحت الموارد البشرية تعلن عن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية اليوم.