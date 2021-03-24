موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا ، يلتقي اليوم كلا من منتخب فرنسا و أوكرانيا ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وذلك في مباراة الذهاب التي تقام على ملعب فرنسا في الجولة الأولى بين الفريقين في المجموعة D ، وبالعودة إلى التاريخ فعدد انتصارات المنتخب الفرنسي على الأوكراني هي الأعلى حيث فاز منتخب فرنسا بسبع مباريات من أصل إثنى عشر مباراة، بينما فاز المنتخب الأوكراني في مباراة واحدة فقط، وتعادلا في ثلاثة مباريات، ولذلك فإن احتمالية الفوز تصب لصالح المنتخب الفرنسي خاصة وأن المباراة تقام على أرضه.

توقيت مباراة فرنسا وأوكرانيا

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 7:45 بتوقيت جرينتش وهو ما يوازيه 9:45 بتوقيت مصر، والساعة 10:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في الساعة 11:45 مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب فرنسا وأوكرانيا

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب فرنسا ومنتخب أوكرانيا عبر عدة قنوات فضائية، حيث يمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي كما تذاع المباراة على عدة قنوات أوروبية أخرى من بينها قنوات بي إن سبورت الإنجليزية

أخبار مباراة فرنسا وأوكرانيا

وتقام مباراة اليوم بين الفريقين في وسط إجراءات شديدة الاحتراز لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم الذي يقام في قطر لعام 2022.

واضطر المنتخب الفرنسي البقاء في معسكره التدريبي أمس وذلك بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن طاقم عمل الفندق الذي اعتاد الديوك الإقامة فيه عشية مبارياتهم، وذلك في فندق جراند أوتيل الذي يبعد حوالي 20 كيلو متر عن ستاد فرنسا الدولي الذي يستضيف مباراة اليوم.

وشهدت المباراة الأخيرة بين الفريقين فوز المنتخب الفرنسي بسبع أهداف مقابل هدف واحد للفريق الأوكراني، ويعود ذلك بسبب أن الأخير كان يعاني من عدة إصابات كورونا بين صفوفه مما جعله يلعب بعناصر ناقصة عديدة سهلت الفوز للمنتخب الفرنسي.